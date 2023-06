Reflexões de uma manicure

As histórias, descobertas e reflexões da manicure Leydyanne ganham vida e muitas cores no espetáculo solo Cintilante, que estreia temporada este fim de semana no Teatro Sesi Rio Vermelho e segue temporada até dia 30 de julho, aos sábados e domingos, às 20h. Idealizado pela atriz Cibele Marina e pelo dramaturgo Gildon Oliveira, o espetáculo tem texto assinado por ele e interpretação dela, sob direção de Tacira Coelho.



O projeto foi iniciado em 2018 e a pesquisa começou dentro da penitenciária feminina de Salvador, onde o machismo e a misoginia tomam concretude ainda mais evidente. Os encontros com as mulheres revelaram insubmissões e coragens. Em meio ao cinza das grades, o ato de pintar as unhas logo se mostrou uma arma capaz de marcar o que é cada interna: escolher a própria cor significa enfrentar uma estrutura que insiste em anular suas identidades.