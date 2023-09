Regis Danese operou o intestino e está bem, diz esposa

O cantor cristão Regis Danese está em recuperação após sofrer um acidente de carro na última quarta-feira, dia 30. O artista, que publicou uma série de vídeos depois do acidente e pediu orações, agora teve notícias positivas.



A esposa de Regis, Kelly Danese, apareceu na quinta-feira, 31, no Instagram de seu marido, para dar notícias. Segundo ela, o cantor operou o intestino delgado, que foi perfurado durante o acidente, e está bem. "Ele está estável, está com muita dor, normal".