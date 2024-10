TV

Renato Aragão volta à Globo para homenagem no ‘Altas Horas’ de hoje

Renato Aragão, o eterno Didi Mocó, relembra momentos de Os Trapalhões e Criança Esperança, que marcaram sua passagem na Globo durante décadas. Seu contrato chegou ao fim em 2020, e desde então fez participações pontuais em atrações da casa - em julho, por exemplo, esteve no Domingão Com Huck.

"Me formei como advogado, mas quando assisti a um filme do Oscarito, virei palhaço, e tudo mudou na minha vida. Via que, com humor, as pessoas paravam para ouvir. Quando estava em algum lugar, queria ver as pessoas sorrindo", relembra, sobre seu início na comédia.