Renato Teixeira faz show no Teatro Casa do Comércio

O Sesc completa 77 anos com uma programação repleta de divertimento e lazer em diversas unidades do estado. Em Salvador, o público está convidado a fazer uma viagem emocionante pela música do interior do Brasil com Renato Teixeira, no show Um Poeta e Um Violão, nesta quarta (13), às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Os ingressos estão à venda no Sympla e na bilheteria do Teatro, de terça a domingo, das 13h às 19h (ou até o horário de início do espetáculo, conforme disponibilidade).