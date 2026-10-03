NOVELA DAS 9

Resumo de 'Quem Ama Cuida' da semana: capítulos de 5/10 a 10/10

Novas pistas sobre a morte de Arthur e a investigação do passado de Diná também movimentam os capítulos entre segunda (5) e sexta-feira (9)

Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 06:51

Adriana assume novo posto em ‘Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução/TV Globo

A semana será marcada por revelações, reviravoltas e novos conflitos em Quem Ama Cuida. Entre segunda (5) e sexta-feira (9), a trama avançará na investigação sobre a morte de Arthur, enquanto Adriana ficará mais perto de uma possível inocentação e Pilar colocará em prática um plano para impedir que a rival seja absolvida.

Heitor reaparece vivo e surpreende Adriana

A grande revelação da semana será a descoberta de que Heitor está vivo. Pedro apresentará o personagem a Adriana, que terá uma reação negativa e será rude com ele. Heitor, então, preferirá se afastar, mas continuará tentando uma reaproximação.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

A notícia também chegará a Otoniel e Mau Mau. Enquanto isso, Heitor observará Pilar sem ser visto e pedirá a Pedro que promova uma nova conversa com Adriana.

Adriana fica perto de ser inocentada

A situação de Adriana avançará no processo sobre a morte de Arthur. Pedro e ela comemorarão o parecer favorável do Ministério Público à revisão criminal. No dia seguinte, ele avisará que Adriana não precisará comparecer ao novo julgamento.

A possibilidade de uma absolvição, porém, deixará Pilar em alerta. Ela avisará Ademir que pretende fazer o possível para impedir que Adriana seja inocentada. Silvana, por sua vez, fará um alerta à família Brandão: caso Adriana seja considerada inocente, os familiares passarão a ser suspeitos pela morte de Arthur.

Pilar prepara ataque contra Pedro

Pilar também começará a executar um plano contra Pedro. Ela contará a Tom o que pretende fazer e, posteriormente, receberá a confirmação de que os homens contratados para a missão estão prontos.

Na sexta-feira (9), Tom revelará que instalou um rastreador no carro de Pedro. Iuri perceberá que Pilar pode estar planejando algo e avisará Adriana. No fim do capítulo, Tom e seus comparsas passarão a seguir o veículo de Pedro.