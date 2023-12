'Retratos Fantasmas' fica fora da disputa do Oscar 2024

O Oscar 2024 divulgou na quinta, 21, os filmes pré-selecionados para o prêmio. Barbie, de Greta Gerwig, liderou a lista. Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho, disputava uma vaga de filme internacional, mas ficou fora da premiação. Com isso, nenhuma obra brasileira será indicada para a estatueta.



Até agora, Barbie tem cinco indicações. O filme pode disputar três categorias: trilha sonora, mixagem de som e canção original, com três músicas: Dance The Night, de Dua Lipa; I’m Just Ken, de Mark Ronson e Andrew Wyatt; e What Was I Made For?, de Billie Eilish.