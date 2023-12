Réveillon do Bailinho de Quinta traz Cortejo Afro e DJ Mulú; Clube Correio tem desconto especial

Ainda não sabe o que vai fazer na virada do ano? Para quem vai ficar em Salvador, uma possibilidade é o Réveillon do Bailinho, evento com apresentações de Bailinho de Quinta, Cortejo Afro e DJ Mulú. Assinantes do Clube Correio têm 10% de desconto no ingresso.



No formato open bar, o primeiro lote de ingressos está sendo vendido a R$ 430, além da taxa de conveniência. Já para quem tem Clube Correio, sai por R$ 387 mais a taxa.



O evento, que acontece no Trapiche Barnabé, deve começar às 21h e segue até 5h. O serviço de open bar terá whisky Chivas Regal, vodca Absolut, gin Beefeater, cervejas Amstel e Heineken, além de refrigerante, tônica e água.