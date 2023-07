Ricky Martin e Jwan Yosef anunciam divórcio após seis anos de casamento

Ricky Martin e Jwan Yosef anunciaram o fim do casamento após 6 anos de união. "Decidimos terminar nosso casamento com amor, respeito e dignidade para nossos filhos e honrando o que vivemos como casal durante todos esses anos maravilhosos", disse o casal à revista People.



O cantor porto-riquenho é pai de quatro filhos, sendo duas da união com Yosef, Lucia, nascida em 2018, e Renn, nascido em 2019, além dos gêmeos Matteo e Valentino, nascidos em 2008.