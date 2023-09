Rico Tavares: família autoriza doação de córneas do maquiador

A família de Rico Tavares autorizou a doação de córneas do maquiador. Ricardo Tavares, o maquiador dos famosos, faleceu aos 46 anos na madrugada desta sexta-feira, 15, no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), onde estava recebendo tratamento desde o final de agosto. A causa da morte foi apontada como falência múltipla dos órgãos. As informações são do jornal O Globo



Na tarde da quinta-feira,14, Rico Tavares sofreu uma parada cardíaca, da qual foi reanimado pela equipe médica do hospital. Contudo, horas depois, o maquiador teve uma segunda parada cardíaca, vindo a falecer às 1h55.