TEATRO

Rita Assemany prolonga temporada da peça Chiquita com Dendê

Atendendo a pedidos, a atriz Rita Assemany mantém temporada do espetáculo Chiquita com Dendê no Teatro Molière da Aliança Francesa, na Ladeira da Barra. As apresentações acontecerão aos sábados (18h) e domingos (19h), nos dias 6, 7, 13, 14 e 20 de julho. Os ingressos custam R$ 80 | R$ 40, à venda só pelo WhatsApp (71) 99921-2368.