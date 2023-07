'Rita Lee iria adorar inteligência artificial', diz Roberto de Carvalho

Rita Lee iria achar o máximo se alguém resolvesse usar sua imagem com técnicas de Inteligência Artificial. Uma das únicas pessoas que podem afirmar isso, e, ao Estadão, afirma, é o músico que esteve a seu lado nas últimas quatro décadas, Roberto de Carvalho.



Questionado sobre os argumentos de pessoas contrárias ao recente uso da imagem de Elis Regina em um comercial da Volkswagen, dizendo que o próximo passo seria colocar Rita para vender pipoca no escurinho do cinema, ele diz, sorrindo: "Tomara". Roberto não condena e diz saber que sua ex-mulher também não condenaria tal uso: "Eu consigo ver uma imagem de Rita assim com a maior tranquilidade. Ela amava essas coisas."