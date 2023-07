Rita Lobo herda louças de luxo de Palmirinha

A eterna cozinheira Palmirinha Onofre, que morreu em maio deste ano, aos 91 anos, deixou um legado na culinária brasileira, além de vários utensílios importantes para a cozinha, que foram entregues para pessoas famosas. As filhas da cozinheira, Sandra, Tânia e Nancy, entregaram para Rita Lobo um presente que era da mãe. A chef de cozinha do canal GNT recebeu um conjunto de louças que fez parte da vida de Palmirinha. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Rita comentou que ficou surpresa ao ganhar uma louça exclusiva da culinarista, que fez parte da vida dos brasileiros por mais de três décadas.

"Gente, eu fiquei muito emocionada na hora. Guardei tudo bem guardado para uma hora que eu pudesse mostrar ao público as louças que elas me mandaram. Não sei nem se tenho coragem de usar essas louças. Vou levar para minha casa. A Palmirinha, além de culinarista, foi uma empreendedora. Ela possibilitou que mulheres ganhassem seu dinheiro com os salgadinhos que ela ensinava", comentou.