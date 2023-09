Roberta Sá faz show de samba em Salvador; assinantes do CORREIO têm desconto de 40%

A cantora Roberta Sá chega a Salvador para a turnê de lançamento do seu novo show, “Sambasá”. A apresentação acontece dia 16 de setembro (sábado), às 21h30, na Pupileira. Roberta se inspira no clima das rodas de samba para entregar um show em que celebra um dos gêneros mais populares do Brasil, mostrando um canto mais potente, mais livre e com a segurança que as duas décadas de carreira lhe conferem. "Sambasá – Ao Vivo" conta com uma banda especialista em conduzir o batuque e levantar a poeira. Roberta canta acompanhada por Alaan Monteiro (cavaquinho e direção musical), André Manhães (bateria), Gabriel de Aquino (violão), João Rafael (baixo) e Thiaguinho Castro (pandeiro, congas, caixa, repique de anel, tamborim, efeitos). Assinantes do Clube Correio têm desconto de 40%.