Roberto Carlos na Arena Fonte Nova: confira informações de horários e acessos

O reencontro de Roberto Carlos com os fãs de Salvador acontece nesta quinta-feira (21), na Arena Fonte Nova. O cantor e compositor fará uma apresentação única, com ingressos esgotados, para trazer muita música e emoção e celebrar o fim do ano de forma especial. Para entrar ainda mais no clima, a Arena estará iluminada de azul, em homenagem ao artista.



A abertura dos portões será às 19h, com início do show às 21h. Para aproveitar melhor a noite, a orientação é que as pessoas cheguem com antecedência e fiquem atentas aos acessos: Setores Azul e Amarelo (cadeira gramado), a entrada será pela Praça Sul, Dique. Nos Setores Verde (arquibancada inferior) e Branco (arquibancada intermediária), o acesso será pelo Norte (Ladeira da Fonte).