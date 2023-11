Roberto Carlos posa com Luísa Sonza em ensaio para especial de fim de ano

Roberto Carlos compartilhou uma foto dos bastidores do seu tradicional especial de fim de ano. Na publicação na última segunda-feira, 20, feita em seu Instagram, ele mostrou que os ensaios já começaram e terão convidados especiais.



Na foto, o Rei posou com Luísa Sonza, uma das convidadas do programa. O especial também terá Ana Castela, Jão, Fábio Jr, Mumuzinho e Paulo Vieira, e será gravado no próximo dia 29.