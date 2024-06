Roberto de Carvalho lança música e clipe inéditos deixados por Rita Lee

O músico Roberto de Carvalho revelou em entrevista ao Fantástico, neste domingo, 9, que irá lançar uma música e clipe com participação de Rita Lee, com quem manteve um relacionamento de 1976 até a morte da cantora, em 2023. De acordo com Carvalho, Rita deixou arquivos gravados para serem divulgados aos fãs de maneira póstuma.