Roberto de Carvalho vai a show em homenagem a Rita Lee

O músico e compositor Roberto de Carvalho compareceu ao show que seu filho mais velho, Beto Lee, fez em homenagem à cantora Rita Lee, que morreu em maio de 2023.



Batizado de Uma Homenagem a Rita Lee por Beto Lee In Concert, a apresentação, que ocorreu em São Paulo, contou com a participação de músicos que tocaram com Rita e das cantoras Fernanda Abreu e Luísa Sonza.



Roberto, que foi casado com Rita por mais de 40 anos, esteve nos bastidores do show, mas não tocou ou participou da apresentação. O músico assistiu ao show de um camarote. Ele posou para fotos ao lado de Fernanda e Luísa e de alguns fãs.