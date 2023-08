Roberto Mendes é convidado de projeto no Engenho Velho da Federação

Neste domingo (20), o projeto Vai Chegar, que desde 2018 contribui para a formação cidadã de centenas de crianças do bairro do Engenho Velho da Federação por meio de práticas artísticas, realiza mais uma edição do seu Domingo Artístico. Desta vez, o encontro vai dar samba. O convidado é o cantor, compositor e pesquisador santo-amarense Roberto Mendes.



A partir das 10h, as crianças e jovens do bairro serão convidados a participar da Oficina Samba e Culturas, quando acontecerá uma conversa entre Roberto Mendes e os músicos Tedy Santana e Jonas Sacramento. As origens do samba e suas histórias de territorialidade e heranças serão contadas a partir das vivências desses mestres e, ao fim, demonstradas por uma apresentação musical de Roberto Mendes, acompanhado por seu filho João Mendes no violão, Gustavo Caribé no baixo e Tedy na bateria.