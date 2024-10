MAIS DE 6H

Rodrigo Faro atualiza estado de saúde da esposa após cirurgia para retirada de tumor

Ao longo do dia, o apresentador, de 48 anos, manteve os fãs informados sobre o procedimento. Ele compartilhou uma foto no quarto do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, enquanto aguardava o fim da cirurgia de retirada de tumor de sua esposa. “Esperando a cirurgia acabar…”, escreveu ele, acompanhando a mensagem com emojis de mãos em oração. Faro explicou que a operação começou às 13h.