Rolling Stones anuncia Hackney Diamonds, primeiro álbum de estúdio em 18 anos

A lendária banda Rolling Stones anunciou nesta segunda-feira (4) o novo projeto Hackney Diamonds. O álbum será o primeiro de estúdio lançado pela banda em 18 anos e estará disponível a partir de 6 de setembro.



O último álbum de estúdio do Rolling Stones foi A Bigger Band, lançado em 2005 com 16 faixas. A produção ganhou uma versão remasterizada anos depois. O anúncio de Hackney Diamonds foi feita nas redes sociais do grupo: