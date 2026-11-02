Romance de Anitta e Danilo Mesquita esfria após aparições juntos; saiba o motivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 17:55
O romance entre Anitta e Danilo Mesquita pode ter chegado a um período de afastamento. Segundo informações publicadas pelo jornal Extra, os dois deram um tempo na aproximação que vinha chamando a atenção dos fãs, embora nunca tenham definido publicamente a relação como namoro.
A última vez que os artistas apareceram juntos foi em 20 de setembro, durante a coroação de Anitta como rainha de bateria da Grande Rio. Na ocasião, os dois posaram de rostos colados, em um dos poucos registros públicos da aproximação.
De acordo com o Extra, os rumores de distanciamento começaram a circular há cerca de duas semanas. A publicação destaca que não houve uma conversa formal sobre término, já que a relação era mantida sem rótulos.
Enquanto Anitta viajou de férias com a mãe e amigas, Danilo seguiu para a Bahia, seu estado natal, onde grava a próxima novela das seis da TV Globo, Lá na Minha Terra.
Anitta e Danilo Mesquita
Outro detalhe observado foi a redução das interações entre os dois nas redes sociais. Antes, a cantora costumava curtir e comentar publicações do ator usando seu perfil pessoal, identificado pelo nome Larissa. Esse movimento teria deixado de acontecer.
Ainda segundo o jornal, Danilo não esteve em alguns compromissos recentes da cantora, como a festa na casa de Paula Lavigne e Caetano Veloso e o casamento de Juliette. No sábado (31), ele também não apareceu nos bastidores do show de Anitta no Rock the Mountain, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro.
Apesar dos sinais de afastamento, não houve manifestação pública de Anitta ou Danilo sobre o assunto.