SUBIU O TELHADO?

Romance de Anitta e Danilo Mesquita esfria após aparições juntos; saiba o motivo

Segundo o jornal Extra, a cantora e o ator deixaram de se encontrar após viagens e compromissos profissionais

Heider Sacramento

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 17:55

Anitta e Danilo Mesquita Crédito: Reprodução/Instagram

O romance entre Anitta e Danilo Mesquita pode ter chegado a um período de afastamento. Segundo informações publicadas pelo jornal Extra, os dois deram um tempo na aproximação que vinha chamando a atenção dos fãs, embora nunca tenham definido publicamente a relação como namoro.

A última vez que os artistas apareceram juntos foi em 20 de setembro, durante a coroação de Anitta como rainha de bateria da Grande Rio. Na ocasião, os dois posaram de rostos colados, em um dos poucos registros públicos da aproximação.

De acordo com o Extra, os rumores de distanciamento começaram a circular há cerca de duas semanas. A publicação destaca que não houve uma conversa formal sobre término, já que a relação era mantida sem rótulos.

Enquanto Anitta viajou de férias com a mãe e amigas, Danilo seguiu para a Bahia, seu estado natal, onde grava a próxima novela das seis da TV Globo, Lá na Minha Terra.

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Outro detalhe observado foi a redução das interações entre os dois nas redes sociais. Antes, a cantora costumava curtir e comentar publicações do ator usando seu perfil pessoal, identificado pelo nome Larissa. Esse movimento teria deixado de acontecer.

Ainda segundo o jornal, Danilo não esteve em alguns compromissos recentes da cantora, como a festa na casa de Paula Lavigne e Caetano Veloso e o casamento de Juliette. No sábado (31), ele também não apareceu nos bastidores do show de Anitta no Rock the Mountain, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro.