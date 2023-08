Rose Miriam posta fotos com o filho após briga pela herança de Gugu

Rose Miriam publicou fotos ao lado de João Augusto, filho mais velho dela com o Gugu, após as diversas polêmicas em torno da herança do apresentador. Em postagem no Instagram nesta quarta-feira, 30, a mãe dos filhos do comunicador compartilhou as fotos ao lado do primogênito.



“Momentos que nunca deixaram de existir”, escreveu a médica na legenda do carrossel de fotos ao lado do filho. Os cliques surpreenderam os seguidores, já que, há alguns meses, o jovem de 20 anos de idade era contra a inclusão de Rose Miriam di Matteo na repartição da herança deixada pelo ex-apresentador do SBT.