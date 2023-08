Rosiane Pinheiro troca indiretas com ex-colega de A Fazenda

A dançarina Rosiane Pinheiro, que fez parte da banda Gangue do Samba nos anos 90, aproveitou o engajamento nas redes sociais para mandar uma indireta para uma ex-colega de A Fazenda 14.



Na web, ela comentou que uma certa pessoa estaria se fazendo de vítima, mesmo com o passar dos meses após o fim do programa em 2022. “A Fazenda 15 já vai começar e ainda tem gente da 14 se fazendo de vítima. Mulher… SUPERA!”, disse Rosiane.