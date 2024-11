MÚSICA

Russo Passapusso participa de show na Concha Acústica nesta quinta-feira (14)

O cantor é convidado do maestro Ubiratan Marques no Projeto Ponte Para a Comunidade

Roberto Midlej

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 09:07

Russo Passapusso Crédito: Divulgação/Darian Dornellas

O cantor Russo Passapusso, vocalista da BaianaSystem, é um dos convidados do concerto Ponte Para a Comunidade, que vai lançar oito Orquestras Afrobaianas, que serão apresentadas ao público, no dia 14 de novembro, às 19h, na Concha Acústica do TCA, em Salvador. O concerto também contará com a participação da orquestra Afrosinfônica, que será a base para as apresentações das Afrobaianas das organizações Filhos de Gandhy, Ilê Aiyê, Olodum, Malê Debalê, Banda Didá, Pracatum, Cortejo Afro e Grupo Étnico Cultural. Aberto ao público, os ingressos para o evento podem ser retirados na plataforma Sympla.

Destaque para a participação de Russo Passapusso, com a música Batuquerê, uma das faixas do novo trabalho da BaianaSystem. Esta música, de autoria de Russo, maestro Bira e Antônio Carlos e Jocafi, foi gravada junto com o coral de alunos dos polos, na Igreja Rosário dos Pretos, no Pelourinho. “Batuquerê sela essa convivência de 15 anos da BaianaSystem, um trabalho coletivo muito forte, que renova esses processos que estamos vivendo”, afirma Russo.

Além de cantar músicas do novo trabalho de sua banda, Russo divide a direção artística com o maestro Ubiratan Marques, criador da organização sociocultural Casa da Ponte, e Filipe Cartaxo. “Nessa trinca, trabalho junto com as minhas possibilidades de preencher com as palavras com tudo que eles oferecem. Cartaxo é um sintetizador de expressões artísticas visuais e o maestro Bira é um grande arranjador, que enxerga música em tudo, olha para cima e vê letras voando”, afirma Russo.

Desde o início projeto, Russo Passapusso acompanha o trabalho desenvolvido pela Casa da Ponte, que disponibiliza cursos de percussão afro, percussão sinfônica, sopros, violão e canto coral. A entidade sociocultural oferece ainda os cursos de piano, contrabaixo acústico, guitarra, violoncelo, polo de ensino Casa da Ponte, no Largo do Pelourinho, nº 10, através da sua escola de música, o NMM - Núcleo Moderno de Música.

“A Casa da Ponte é como um rio que desemboca no mar ali dentro do Pelourinho. Mostra a resistência de todos os movimentos que o maestro Bira já passou: o samba reggae como o futuro, as inovações, as transformações e mutações da música e da cultura baiana. Ali dentro tem sonhos fortes, potentes, de cada pessoa que sai de sua comunidade para tocar um instrumento. Virar um grande sonhador e o sonho faz a gente cada vez mais renovar o espírito de entendimento do que a cultura pode transformar “, comenta Russo.

Nesta primeira edição, o Ponte Para a Comunidade - Orquestras Afrobaianas está atendendo cerca de 1.500 alunas e alunos, de todas as idades, em Salvador. A maioria frequentando as aulas de formação musical nos polos formados no seu bairro de origem, como o Centro Histórico/Pelourinho, Candeal/Brotas, Curuzu/Liberdade, Pirajá, Itapuã e Bairro da Paz.

SERVIÇO

CONCERTO PONTE PARA A COMUNIDADE – ORQUESTRAS AFROBAIANAS

Onde: Concha Acústica do TCA (Salvador, BA)

Quando: 14 de novembro (quinta-feira)

Hora: às 19h

Ingressos Gratuitos: Retirar na plataforma Sympla

Classificação: Livre