Sabrina Carpenter confunde e agradece Rio em show de abertura de Taylor Swift em SP

A primeira apresentação de Taylor Swift em São Paulo acontece na noite desta sexta-feira, 24. No show de abertura, Sabrina Carpenter confundiu a capital paulista com o Rio de Janeiro ao agradecer os fãs. O momento acabou viralizando nas redes sociais e virou meme. Nos registros, é possível ver a artista dizer: "Obrigado, Rio". Imediatamente, ela percebe o erro e, rindo, corrige: "Ai meu Deus, São Paulo".

Sabrina esteve no Brasil recentemente como atração no MITA Festival, que ocorreu em São Paulo e no Rio entre o final de maio e começo de junho.