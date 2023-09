Sabrina Sato relembra 'sequestro' em primeiro encontro com João Vicente: 'Só ia transar'

O primeiro encontro de Sabrina Sato e João Vicente virou assunto no programa "Sobre Nós Dois", da GNT. Na atração, a apresentadora revelou que "sequestrou" o ator e contou quais eram suas reais intenções com o galã.



"Eu só ia transar com ele. Eu já tinha, inclusive, programação para depois também, entendeu? Mas acontece!", contou aos risos.



João deu sua versão do 'sequestro'. "A gente se encontrou no avião e quando a gente saiu ela falou 'quer carona?' e eu disse: 'não precisa, eu vou para casa'". O ator explicou que depois da apresentadora insistir, ele acabou aceitando.