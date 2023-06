Sala do Coro retorna com a peça 'Koanza: do Senegal ao Curuzu'

Peça Koanza, na Sala do Coro. Crédito: Divulgação Samara Said_Labfoto

A Sala do Coro do Teatro Castro Alves divulgou a programação de espetáculos para julho, quando celebra 45 anos de inauguração e cinco anos de reabertura. Nos dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16, o ator Sulivã Bispo e sua 'Koanza: do Senegal ao Curuzu', que teve apresentações esgotadas na Sala do Coro em novembro passado, estará em cartaz às sextas, sábados e domingos, às 20h. O espaço ainda receberá a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e o Balé do TCA.

A peça com Sulivã Bispo é protagonizada pela personagem Koanza, que volta à Bahia após um tempo morando na África, com a missão de combater o crescente domínio do cristianismo dos discursos que se voltam contra os cultos de matriz afro-brasileira. Ao chegar, ela encontra o Brasil imerso em um turbulento processo político e racial, tendo à frente um presidente evangélico.

É quando ela se vê desafiada a salvar o Curuzu das mãos da opressão religiosa e política, mas encontra muitas dificuldades para a missão. Diante dessa encruzilhada, surge um espetáculo cômico. Os ingressos serão vendidos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Nos dias 21, às 19h, e 22, às 17h, é vez de a Osba chegar com seu “Drummond em Concerto”, com participação do barítono Inácio de Nonno como solista. O repertório será formado por obras inspiradas no poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), como “Drummondiana”, do compositor fluminense César Guerra-Peixe (1914-1993), e “Balada do Amor através das Idades”, do também fluminense Ernani Aguiar (1950).

Para dar um toque baiano à apresentação, o programa também inclui “Mortal Loucura”, poema de Gregório de Mattos (1636-1696) musicado pelo paulista José Miguel Wisnik (1948). Completam a lista “Divertimento para Cordas”, do catarinense Edino Krieger (1928-2022), e a ária da “Suíte Nº 3 em Ré Maior, BWV 1068”, do alemão Johann Sebastian Bach (1685-1750). Os valores serão de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Fechando o mês, de 27 a 30 de julho, quinta, sexta e sábado, às 20h, e domingo às 18h, o BTCA, que já vem ocupando a Sala do Coro com suas atividades de rotina e aulas abertas desde junho, reinventa o espetáculo “Plantando Jardins”, com direção de Daniela Guimarães, diretora artística da companhia.

Criada durante a permanência provisória do BTCA no Palácio da Aclamação, onde foi apresentada em bela temporada de estreia em março e abril, a performance se reorganiza para o novo espaço, demonstrando a sua premissa: a capacidade de adaptação da companhia, a oportunidade de criar danças por onde ela passar.

A obra traz uma configuração a todo o tempo reestudada, redimensionada e reconfigurada para os diferentes espaços, composições entre bailarinos, relação com a iluminação externa ou interna, com a alternância dos músicos convidados, pautada no texto “A cidade e as trocas”, do livro “As cidades Invisíveis” (2010), de Ítalo Calvino. Planta os jardins de hoje, no tempo de agora, sabendo que a estabilidade está justamente na aceitação da instabilidade de um corpo-itinerante. A entrada será trocada por 1kg de alimento não perecível, a ser doado para o programa Bahia Sem Fome.

Reinaugurada em 5 de julho de 2018, exatamente 40 anos após a sua inauguração em 1978, a Sala do Coro do TCA passou por completa reforma, dentro do projeto Novo TCA. Espaço tradicional da difusão das artes da Bahia, a Sala do Coro adquiriu uma nova configuração espacial para o palco e a plateia, tendo a flexibilidade de formatos como fundamento.