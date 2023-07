Sala Walter recebe mostra do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

Entre 1º e 22 de agosto, a Sala de Cinema Walter da Silveira receberá mostra dos filmes finalistas do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2023. Os filmes estão divididos nas categorias Documentário, Ficção e Comédia, e foram selecionados pelos membros da Academia Brasileira de Cinema.



Além da Bahia, a mostra estará em cartaz em outros estados, como Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, sempre com entrada gratuita. Os vencedores do Grande Prêmio serão anunciados em 23 de agosto.