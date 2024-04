'DARK MATTER IN THE DARK'

Salvador entra na rota de ação global da banda de rock norte-americana Pearl Jam; entenda

Batizada de “Dark Matter in the Dark”, a imersão vai acontecer em cinemas espalhados por 11 estados brasileiros, incluindo a Bahia

Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de abril de 2024 às 17:20

Pearl Jam Crédito: Divulgação

Os fãs soteropolitanos do Pearl Jam terão a chance de ouvir, por completo, o novo álbum da banda, “Dark Matter”, com exclusividade, no próximo dia 16 de abril. A “global listening party” (algo como festa de global de “escuta”), batizada de “Dark Matter in the Dark”, vai acontecer em cinemas espalhados por 11 estados brasileiros, incluindo a Bahia.

Mais precisamente em Salvador, duas salas de cinema – Cinemark Salvador Shopping e UCI Orient Shopping Barra – receberão experiências imersivas do projeto. Serão dois momentos distintos: o primeiro, em uma sala escura, apenas com a música tocando de fundo e, depois, apreciando o novo álbum com efeitos visuais na tela durante sua reprodução.

A ação global tem como objetivo comemorar a volta do Pearl Jam, liderado por Eddie Vedder, após quatro anos. As mais de 500 salas de cinema ao redor do mundo, mais de 30 só no Brasil, podem ser conferidas no site oficial do projeto.