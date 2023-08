Salvador Fest anuncia ingressos promocionais até 15 de agosto

Grade do Salvador Fast. Crédito: Divulgação

Após revelar os nomes que irão se apresentar no Palco Salvador e algumas do Palco Pagodão, o Salvador Fest colocou ingressos promocionais até o dia 15 de agosto.



O público, que vai poder dividir os ingressos em até 6x sem juros, poderá garantir o acesso à festa de camisa colorida para aproveitar a mistura de ritmos.



O Salvador Fest segue com ingressos promocionais de todos os setores: Stage e Glamour, além de opções de casadinha, tripladinha e quadradinha no Open Bar e na Arena.

Os foliões que se juntarem e comprarem 4 ingressos da Arena, ganharão 4 packs (6 garrafas long necks duplo malte) para aproveitar e fazer o esquente de um dos eventos mais tradicionais da cidade.

No Palco Salvador nomes como Léo Santana, as cantoras Ludmilla, Mari Fernandez e Ana Castela, Belo, João Gomes, Ferrugem, Matuê, Teto e Wiu – no projeto 30PraUm, Xanddy Harmonia, Parangolé e Oh Polêmico, já confirmaram presença!

No Palco Pagodão A Dama, O Erótico, O Kannalha, 7Kassio, La Fúria, EdCity e o projeto “Arcanjo Convida”, que levará para o Palco Pagodão do Salvador Fest os pagodeiros Xela, Lu Costa, Alex Max, O Poeta e a banda Nata do Samba, que juntos, farão um show especial.