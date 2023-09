Salvador ganhará casa de eventos na Barra com 4 andares e vista para o mar

Crédito: Divulgação

Localizado onde funciona um dos camarotes mais disputados do Carnaval, o PIER 345 terá uma nova cara. O estabelecimento se transformou no mais novo espaço de entretenimento da cidade e começa a funcionar no dia 22 de setembro.



O local chega para suprir a demanda de shows e eventos em Salvador e tem inspiração nas principais casas de espetáculo do país. De acordo com a organização, a missão é oferecer uma experiência inédita, com conforto, acessibilidade, segurança e diversidade.

O Pier 345 fica bem em frente ao mar do Farol da Barra e no coração do circuito Barra-Ondina, contando com uma divisão para dois ambientes: o Pier Hall e o Pier Rooftop.

O primeiro tem como objetivo servir como espaço para shows, apresentações de dança, eventos corporativos e fechados para até 500 pessoas. Já o segundo comporta até 300 pessoas e dispõe de vista para um dos cartões postais mais famosos de Salvador.