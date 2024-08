MISTÉRIO

Salvador recebe 1ª festa com política ‘No Phone Policy’, com uso de celular limitado

Os DJs Marcos e Lucas Ruback Schmidt, gêmeos por trás do duo Dubdogz, um dos maiores nomes da EDM (Electronic Dance Music) brasileira, voltam a Salvador com o projeto de techno melódico RUBACK. Eles se apresentam, na véspera de feriado, em 6 de setembro, a partir das 22h, no Armazém Convention, em Lauro de Freitas, dentro do selo e movimento EЯЯORR, criado por eles mesmos.