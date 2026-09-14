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Salvador recebe evento de palhaçaria durante toda a semana

Festival Nossa Que Palhaçada! acontece de hoje (14) a domingo (20), no Teatro Martim Gonçalves e na Praça do Campo Grande

Doris Miranda

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 06:00

Espetáculo baiano O Sapato do Meu Tio será apresentado nesta segunda, 19h, no Teatro Martim Gonçalves Crédito: Diney Araújo

Salvador recebe de hoje (14) até domingo (20) uma semana dedicada ao riso, à comicidade e às múltiplas linguagens da arte circense, com a realização do Festival Nossa Que Palhaçada! (@festivanossaquepalhaçada). A programação é inteiramente gratuita e reúne 10 espetáculos, artistas e grupos da Bahia, Paraíba e Alagoas, além de 30 horas de atividades formativas, que incluem oficinas, laboratório, incubadora dramatúrgica e Seminário de Circo.

Em sua 3ª edição, o Festival Nossa, Que Palhaçada! reafirma o compromisso com a valorização da palhaçaria como linguagem artística e patrimônio cultural, promovendo o encontro entre artistas de diferentes territórios e gerações. O evento é idealizado pelo produtor cultural Filipe Silveira (@chamafilipe) e pelo ator, diretor e palhaço João Lima (@joaolimateatro).

A programação combina espetáculos, ações formativas e espaços de reflexão para fortalecer a cena circense, ampliar o acesso do público às artes da comicidade e incentivar a troca de saberes entre profissionais e novos criadores.

As apresentações acontecem no Teatro Martim Gonçalves, no Canela, enquanto o fim de semana leva a linguagem do circo para o espaço público com espetáculos na Praça do Campo Grande, aproximando artistas e público da tradição da palhaçaria de rua.

A abertura do festival acontece na segunda, às 19h, no Teatro Martim Gonçalves, com a apresentação do premiado O Sapato do Meu Tio. O espetáculo nasceu em 2005 e teve João Lima como diretor da montagem original, que recebeu naquele ano os prêmios Braskem de Melhor Espetáculo, Melhor Direção e Melhor Ator. Vinte anos depois, João retorna a montagem, integrando o elenco ao lado do ator Alan Miranda, sob a direção de Lucio Tranchesi.

Entre as apresentações, tem destaque também A Batalha de Botas, da Trupe Arlequin (João Pessoa/PB), espetáculo reconhecido pela linguagem da palhaçaria de rua e pela interação direta com o público. Já Eu Sem Você Não Sou Ninguém, da Cia Turma do Biribinha de Circo e Teatro (Arapiraca/AL), marca a participação do grupo alagoano liderado por Teófanes Silveira, o Biribinha, referência nacional da palhaçaria tradicional.

A programação contempla ainda espetáculos voltados ao público infantil, durante o fim de semana, como Didi Siriguela e Caxambó em: O Maior Espetáculo da Terra, da Cia Pé na Terra, e Os Rais Varia, da Trupe Rais, ambos com apresentações gratuitas na Praça do Campo Grande.

De Alagoas, a montagem Eu Sem Você Não Sou Ninguém: sábado (19), 20h, no Martim Gonçalves Crédito: divulgação

Além da mostra artística, o festival amplia sua proposta formativa com atividades voltadas à criação e ao aperfeiçoamento de artistas. Teófanes Silveira ministra as oficinas Palhaçaria Tradicional e Repertório e Traquitanas, destinadas a palhaços com experiência. Já Paulo Atto conduz o Laboratório de Dramaturgia - Trilhas Possíveis, enquanto Diocélio Barbosa lidera a Incubadora Dramatúrgica de Comicidade, ambas abertas ao público.

Na quinta (17) e sexta (18), das 9h às 13h, acontece ainda o Seminário de Circo, ampliando o espaço de reflexão e troca de experiências entre profissionais e interessados na linguagem circense.

PROGRAMAÇÃO

Segunda (14) - O Sapato do Meu Tio, às 19h, no Teatro Martim Gonçalves

Terça (15) - Clássicas, 20h, no Teatro Martim Gonçalves

Quarta (16) - Xulé à la Carte, 20h, no Teatro Martim Gonçalves

Quinta (17) - A Batalha de Botas, 19h30, no Teatro Martim Gonçalves

Sexta (18) - O Nariz do Poeta, 20h, no Teatro Martim Gonçalves

Sábado (19) - Didi Siriguela e Caxambó em: O Maior Espetáculo da Terra, 19h, na Praça do Campo Grande

Sábado (19) - Eu Sem Você Não Sou Ninguém, 20h, no Teatro Martim Gonçalves

Domingo (20) - Vozeia Debaixo da Gameleira, 11h, no Teatro Martim Gonçalves

Domingo (20) - Os Rais Varia, 15h, na Praça do Campo Grande