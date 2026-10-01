GRATUITO

Salvador vai virar palco a céu aberto

Nesta quinta (1º), Dia Internacional da Música, cidade ganha programação musical em vários locais

Doris Miranda

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 05:00

Luciano Calazans, Renata Bastos, Mário Soares e BR 44 são atrações no Projeto Música Ocupa a Cidade Crédito: divulgação

No Dia Internacional da Música, comemorado hoje (1º), Salvador vai cantar, tocar e vibrar em diferentes pontos da cidade com as atrações do projeto Música Ocupa a Cidade – Salvador Vibra em Cada Canto. Promovida pela prefeitura, a ação cultural espalha apresentações por espaços públicos e locais de circulação da população, aproximando artistas e público e reafirmando a música como uma das maiores expressões da identidade soteropolitana.

A proposta é transformar a capital baiana em um grande palco, levando diferentes sonoridades para locais como Barra, Centro Histórico, Campo da Pólvora, Lapa, Ribeira, Itapuã, Periperi, Liberdade, Cajazeiras, Pirajá, Rio Vermelho e Santo Antônio.

Mais do que uma programação de shows, a ideia é experimentar Salvador pela música. É a trilha sonora da cidade acontecendo ao vivo, nos lugares onde as pessoas vivem, circulam, trabalham, se encontram e constroem suas memórias. A iniciativa também valoriza artistas e grupos locais, amplia o acesso à cultura, movimenta os espaços públicos e contribui para o fortalecimento da economia criativa. Afinal, em Salvador, a música não é apenas espetáculo: está na memória, na ancestralidade, na festa, na rua e no cotidiano.

Luciano Calazans e seus 40 anos de carreira

A programação ganha um momento especial às 20h, no Forte de Santa Maria, no Porto da Barra, com o concerto de Luciano Calazans. Idealizador e curador do projeto, o maestro, compositor, arranjador, produtor musical e contrabaixista escolheu justamente o Dia Internacional da Música para dar início às comemorações de seus 40 anos de carreira.

Acompanhado pelo Bando do Maestro, Luciano Calazans apresenta um repertório que revisita diferentes momentos de sua trajetória, reunindo composições autorais e obras das quais participou como músico, arranjador, produtor ou diretor musical, além de participações especiais.

Ao celebrar sua trajetória, Luciano Calazans também celebra a própria cidade que acompanhou sua caminhada artística. O concerto representa, assim, o encontro entre uma carreira construída na música e uma cidade que tem na música uma de suas mais fortes formas de expressão.

Em toda cidade ao mesmo tempo

A programação começa cedo e se espalha por diferentes regiões da capital baiana. Às 8h, o público poderá encontrar música no BRT 1 Av. ACM, com HESebones; na Praça Municipal, em frente ao Elevador, com o Quarteto de Flautas da Bahia; no Campo da Pólvora, próximo à entrada do metrô, com 3 por 1; na Estação da Lapa, com Mário Soares; no Teatro Castro Alves, com Alexandre Vieira; no Farol da Barra, com o Quinteto da Bahia; e na Praça da Piedade, com DuoArte.

Ao meio-dia, o Shopping Barra recebe o Trio Alcateia, enquanto o Mercado Modelo, em frente, no lado do Elevador Lacerda, recebe Nilton Azevedo Choro 4teto.

Às 17h, a música chega a ainda mais bairros e espaços da cidade: no 2 de Julho, próximo ao Bar do Líder, com Lucas Declie; na Ribeira, na Sorveteria da Ribeira, com Ana Luz; em Itapuã, em frente à igreja, com Groove Tambor; em Periperi, na Praça da Revolução, com Jorginho Barbosa & Encontro dos Artistas; na Liberdade, em frente ao Plano Inclinado, com Marculino e Seus Beleza(s); na Estação Pirajá, com BR 44; em Cajazeiras X, na praça, com GIBI; e no Glauber Rocha, em frente ao cinema, com Tais Nader.

Às 18h, a programação segue pelo Centro Histórico e pelo Rio Vermelho. Santo Antônio, na Cruz do Pascoal, recebe Neila Kadhí; o Rio Vermelho, no Largo de Dinha, recebe Jam Delas; e o Cruzeiro de São Francisco, no palco dos restaurantes, recebe Renata Bastos.