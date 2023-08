“Salvador, Vem Cantar!” chega à capital baiana para formação de coral com 500 vozes

Maestro Gabriel Machado está por trás do projeto. Crédito: Divulgação

A turnê "Vem Cantar!", que convida as pessoas para participar de um grande coral, mesmo sem saber cantar, chega a Salvador no dia 3 de setembro. A ideia surgiu com o maestro Gabriel Machado, que notou que poucos brasileiros têm interesse ou oportunidade de fazer parte de um coral ou aprender a cantar.



Após passagens por Curitiba e Belo Horizonte, o espetáculo chega ao Teatro Salesiano, na capital baiana, com o objetivo de formar um coral com 500 vozes. “Não importa se você é tímido ou acha que não sabe cantar, você pode participar! Todos irão se divertir e voltar para casa se sentindo incríveis!”, afirma o maestro.

Surgimento

Depois de passar uma temporada nos EUA para fazer um mestrado, Gabriel Machado voltou ao Brasil com a ideia de espalhar o canto pelo país. Ele pensava nos EUA, um país em que mais de 10% da população canta em coral, e comparava com o Brasil, com um cenário tão diferente. Foi assim que ele desenvolveu o projeto "Vem Cantar".

Após dedicar mais de 20 anos ao estudo da arte musical, ter realizado o objetivo de se tornar maestro e ter tido a oportunidade de compartilhar música no Brasil, nos EUA, na Europa e no Japão, Gabriel Machado fundou o Coral Nacional Virtual, no qual mais de 30 mil pessoas já participaram através de oficinas on-line e presenciais. Seu objetivo é desenvolver o canto coral no Brasil e fazer com que cada vez mais pessoas cantem e se unam através da música, tendo a oportunidade de sentir e entender umas às outras. O maestro acredita que o canto coral é uma das mais lindas formas de interação humana e, por isso, leva adiante a missão de popularizar a prática pelo país.

Serviço:

O quê – Salvador, Vem Cantar!

Quando – 03/09, das 19h às 21h

Onde – Teatro Salesiano (Praça Conselheiro Almeida Couto, nº 347 – Nazaré)

Ingressos – Primeiro lote: R$ 30,00 (meia) e R$ 60,00 (inteira). Vendas através do https://www.guicheweb.com.br/salvador-vem-cantar_24714