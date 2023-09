Segundo fim de semana de The Town tem Bruno Mars, Foo Fighters e Maroon 5

Preparado para a segunda semana do Festival The Town? Nesta quinta (7), o line-up tem Maroon 5 e The Chainsmokers. No sábado (9), as principais atrações são Foo Fighters e Yeah Yeah Yeahs. E no domingo (10), H.E.R., Kim Petras e Iza, e a volta aos palcos de Bruno Mars.



Quem quiser o conforto do sofá para assistir precisa saber que o Multishow e o Canal Bis seguem apresentando os shows ao vivo. O Globoplay está com o sinal aberto para quem quiser se chegar. A Globo têm exibido compilados no final da noite.