Sem acordo com estúdios, atores de Hollywood anunciam greve

Sindicato dos Atores anunciou greve. Crédito: Shutterstock

O sindicato que representa os atores de Hollywood (SAG-AFTRA, em inglês) anunciou qua a categoria decidiu entrar em greve a partir desta quinta-feira (13). A categoria se junta aos roteiristas, que estão paralisados desde maio. Essa é a maior greve em Hollywood desde os anos 1960 e vai afetar produções de TV e cinema na maior indústria de entretenimento do mundo.



Durante coletiva de imprensa, a presidente do sindicato, a atriz Fran Drescher, e o líder das negociações, Duncan Cabtree-Ireland, falaram do assunto. Eles disseram que as atividades vão continuar para atores de comerciais e de audiolivros.

O contrato vigente com estúdios chegou ao fim na meia noite da quarta e as negociações fracassaram, já havia anunciado o SAG. O prazo já havia sido estendido em doze dias, no início do mês, em busca de um acordo, o que não aconteceu.

"Depois de mais de quatro semanas de negociações, a 'Alliance of Motion Picture and Television Producers' (AMPTP, Aliança de Produtores de Cinema e Televisão) continua relutante em oferecer um acordo justo em pontos cruciais que são essenciais para os membros do SAG-AFTRA", diz comunicado.

O SAG tem cerca de 160 mil membros, que votaram em junho por uma greve caso a negociação não chegasse a um acordo.

Os atores exigem melhores salários e querem tratar também do uso de inteligência artificial nas produções, para garantir que suas imagens digitais não sejam feitas sem expressa autorização.

Eles também querem tratar dos pagamentos chamados de "residuais", feitos toda vez que um filme ou programa estrelado por eles é exibido em emissora ou TV a cabo. Essa renda ajudava muito os atores entre projetos, mas com o fenômeno do streaming houve uma mudança. Grandes plataformas não divulgam dados de audiência e pagam um valor fixo para tudo, o que não leva em conta quantas vezes um produto é exibido.