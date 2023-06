Sem data para Salvador, Só Pra Contrariar e Alexandre Pires anunciam turnê de despedida

Uma das bandas mais conhecidas do pagode romântico brasileiro, Só Pra Contrariar, voltará aos palcos com Alexandre Pires para anunciar a despedida do cantor e do grupo com a formação original.



Sem data para Salvador ainda, a turnê SPC Acústico 2 - O Último Encontro voltará para os palcos após 10 anos. A notícia foi dada na noite desta quarta-feira (14). O album de sucesso foi lançado em 2002, com milhões de cópias vendidas pelo mundo.



Além de Alexandre Pires, o grupo voltará com os tradicionais, como Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó.