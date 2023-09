Sem patrocínio, Festival de Lençóis é adiado por tempo indeterminado

“Gostaríamos de agradecer a prefeitura, empresários e comerciantes de Lençóis pelo empenho na tentativa de viabilizar esse evento e pedimos desculpas ao público apaixonado e fiel do Festival Lençóis, artistas pré contratados, parceiros e demais prestadores de serviço, na esperança que num futuro próximo as marcas e instituições se envolvam, para que possamos viabilizar mais uma linda edição do evento”, diz o comunicado da organização.

“A Pau Viola Cultura e Entretenimento e a Eco Show Produções comunicam que o Festival de Lençóis, previsto para acontecer de 12 a 14 de outubro de 2023 está adiado por tempo indeterminado até a total captação de recursos para sua realização. Algumas empresas chegaram a sinalizar a possibilidade de patrocinar parte do evento, porém, o montante captado não foi o suficiente para sua realização. Gostaríamos de agradecer a prefeitura, empresários e comerciantes de Lençóis pelo empenho na tentativa de viabilizar esse evento e pedimos desculpas ao público apaixonado e fiel do Festival Lençóis, artistas pré contratados, parceiros e demais prestadores de serviço, na esperança que num futuro próximo as marcas e instituições se envolvam, para que possamos viabilizar mais uma linda edição do evento.”