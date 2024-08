MÚSICA

Sempre respeitando a inteligência infantil, Palavra Cantada faz 30 anos

Nos anos 1990, as loiras reinavam nos programas infantis da TV aberta. Xuxa, Angélica e, mais tarde, Eliana, infestavam as festinhas com melodias enjoadas, arranjos pobres e letras que pareciam menosprezar a inteligência dos pequenos. Quem não se lembra da praga que foi “Polegares, polegares, onde estão”? E “A de amor, ‘b’ de baixinho, c de coração…?