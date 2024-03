AUDIOVISUAL

Série documental Favela.doc tem gravações em Salvador neste fim de semana

Coprodução entre a agência Um Nome, realizadora do festival Favela Sounds, e a Odun Filmes, responsável por obras como Um dia com Jerusa e Mato Adentro, a série conta com oito episódios gravados em 4K entre Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará, São Paulo e Distrito Federal em sua primeira temporada. A escolha dos estados foi feita para capturar a diversidade cultural e as nuances específicas de cada região.