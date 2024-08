CULTURAL

Série documental sobre a cena musical baiana ganha data de estreia

Para o documentário, o Ilê Aiyê se uniu a Tiganá Santana para interpretar uma canção de João Gilberto; Larissa Luz gravou com o Attooxxa; As Ganhadeiras de Itapuã com Yayá Muxima; Raquel Reis com Iuri Passos; Rumpilezz e Rumpilezzinho e Xênia França com Melly. A direção de fotografia é assinada por Rodrigo Carvalho e Alê Siqueira é o responsável pela direção musical.