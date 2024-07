ESTRELA NOS ANOS 1990

Shannen Doherty fez lista de famosos vetados e outros pedidos para funeral; confira

A Atriz revelou desejo de ser cremada e que suas cinzas fossem misturadas com as de seu cachorro e de seu pai

A atriz Shannen Doherty, a Brenda de Barrados no Baile, morreu neste sábado, 13, aos 53 anos. Diagnosticada com um câncer de mama há nove anos, a artista tratava a doença em estágio avançado. A notícia da morte foi confirmada pela assessora da atriz à People no domingo, 14.