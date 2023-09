Shopping de Salvador prorroga campanha de ingressos de cinema a preço único de R$10

O Cine Imperial do Shopping Center Lapa estendeu a campanha Semana Maluca, com preço único de R$10, até a próxima quarta-feira (27). A programação vale para todos os filmes em cartaz 2D (dublado), inclusive os líderes de bilheteria. Com a campanha vigente, não haverá meia-entrada.



Mais de 2.000 mil pessoas passaram pela bilheteria do Cine Imperial do Shopping Center Lapa, desde o lançamento da promoção, iniciada no último dia 11. Com a prorrogação da campanha, estima-se que o número de apaixonados pelo cinema dobre ainda este final de semana.