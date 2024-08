DIVERSÃO

Shopping de Salvador terá brincadeiras olímpicas para crianças no fim de semana

O clima olímpico vai continuar tomando conta dos corações até o próximo final de semana. Uma série de atividades e brincadeiras serão promovidas para crianças, no próximo sábado (17) e domingo (18), das 14h às 18h, na praça de alimentação do Street Mall Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória.