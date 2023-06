Show de BaianaSystem no dia 2 de Julho não será mais na Praça Municipal

Show será realizado no Comércio. Crédito: Filipe Cartaxo/Divulgação

O show gratuito da BaianaSystem, que irá acontecer no dia 2 de julho, não será mais na Praça Municipal, em Salvador. A apresentação teve seu local alterado, e agora será na Praça Cairu, no bairro do Comércio.



A mudança de lugar do show do bicentenário da Independência do Brasil na Bahia ocorreu por uma preocupação da Prefeitura com a segurança das pessoas que vão assistir ao show. “Quando surgiu a ideia de show na Praça Municipal alguém disse assim ‘Já teve show de Bell na Praça’. Depois de alguns dias, a gente foi pensando: ‘BaianaSystem é grande, a galera pula, vamos mudar de lugar’”, explicou o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, em conversa com o Projeto Prisma, nesta segunda-feira (19).

A data e o horário permanecem os mesmos: dia 2 de julho, às 19h. "O show do Baiana vai ser longo, foi pensado para isso. Por isso, nós mudamos o local, então é Praça Cairu", completou o representante do município. Batizado de Sambaqui, em homenagem aos 200 anos de Independência, o show especial com a banda BaianaSystem terá entre os convidados Lazzo Matumbi, Raquel Reis, Vandau, Caboclos de Itaparica, Afrosinfônica, Liz Reis, Cláudia Manzo e Elivan Conceição.

200 anos do 2 de Julho

A programação dos 200 anos de Independência do Brasil na Bahia terá como tema “Salve nossa terra, Salve o Caboclo”. A lista de atividades conta com atrações entre os dias 29 de junho e 14 de julho, com apresentações culturais, ações em escolas e a volta do concurso de fachadas ao longo do percurso do desfile cívico.

Além do show de BaianaSystem, outros destaques da celebração serão a entrega do novo Largo da Lapinha e do Memorial 2 de Julho, além do monumento de Maria Felipa, considerada heroína das lutas contra o domínio português, na Praça Cairu.