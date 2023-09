Show de Caetano Veloso em Salvador ganha segunda data extra

O show "Meu Coco", do cantor baiano Caetano Veloso, ganhará uma nova data extra em Salvador, segundo o Alô Alô Bahia. Após esgotar os ingressos para as sessões dos dias 16 e 17 de dezembro, o artista anunciou uma nova apresentação no dia 15 do mesmo mês.



As apresentações serão na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Os ingressos devem começar a ser vendidos nesta terça-feira (19), a partir das 14h. Quando iniciadas as vendas, as entradas para o dia 15 podem ser adquiridas na bilheteria do teatro ou através da plataforma Sympla.