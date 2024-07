OUTRA MUDANÇA

Show de Jão em Salvador sofre alteração de local por conta de jogo do Bahia

A alteração do local se deu por conta das enchentes do Rio Grande do Sul, que acarretaram em mudanças no calendário esportivo e impossibilitaram a realização do evento no estádio nesta data. A Eventim explica que a tragédia no Rio Grande do Sul provocou alterações no calendário do Campeonato Brasileiro, impossibilitando a realização do show na Fonte Nova.