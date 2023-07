Show de Marina Sena na Concha tem 40% de desconto com Clube CORREIO

Em turnê com seu segundo álbum da carreira, a cantora Marina Sena chega a Salvador neste sábado (15) para a apresentação do Vício Inerente Tour, projeto que traz composições inéditas da cantora, que agora aposta em um som mais pop e moderno. As entradas já estão à venda e o assinante do Clube CORREIO garante 40% de desconto no ingresso. A apresentação acontecerá na Concha Acústica, às 19h.



O lançamento de Vício Inerente vem após o sucesso de seu primeiro trabalho, chamado De Primeira, que a lançou no mundo da música em 2021. Dessa vez, o álbum aposta em uma sonoridade mais pop e moderna, com referências do trap, pagotrap, reggaeton, drill, R&B, triphop, soul, e a já conhecida influência da MPB que Marina traz em suas composições.