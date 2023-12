Show de Paul McCartney no Maracanã será transmitido ao vivo

O último show no Brasil da turnê Got Back, de Paul McCartney, será transmitido ao vivo nas duas plataformas de streaming da Disney diretamente do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. É a primeira transmissão do Disney+ de um show ao vivo realizado no Brasil. Os assinantes poderão acompanhar o show no dia 16 de dezembro, a partir das 21h15.



Renato D’Angelo, gerente geral da Disney Brasil, expressou sua empolgação com a estreia da transmissão de shows: "Estamos muito felizes em estrear a transmissão ao vivo de shows com essa apresentação icônica de Paul McCartney, reforçando nosso compromisso em oferecer experiências únicas e exclusivas para que o público brasileiro tenha acesso de qualquer lugar".